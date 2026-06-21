Mondial – L’Allemagne renverse la Côte d’Ivoire dans les arrêts de jeu et arrache sa qualification

L’Allemagne a arraché une victoire 2-1 contre la Côte d’Ivoire, samedi à Toronto, lors de la deuxième journée du groupe E de la Coupe du monde 2026. Longtemps menée, la Nationalmannschaft a retourné le match en seconde période grâce à Deniz Undav, auteur d’un doublé après son entrée en jeu. Ce succès qualifie l’Allemagne pour les seizièmes de finale.

Kessié ouvre le score à la 30e minute

La Côte d’Ivoire a pris l’avantage à la 30e minute par Franck Kessié. Les Éléphants ont rejoint la pause avec un but d’avance, après avoir contenu une équipe allemande en difficulté dans le premier acte. L’Allemagne a bien cru revenir avant la mi-temps, mais deux buts lui ont été refusés.

Le coaching allemand change le match

Au retour des vestiaires, l’Allemagne a modifié son équipe. Antonio Rüdiger est entré à la 46e minute, puis Julian Nagelsmann a lancé Jamie Leweling, Nadiem Amiri et Deniz Undav à la 60e minute. Ces changements ont relancé la Mannschaft et déplacé le rapport de force.

Undav égalise à la 68e

Huit minutes après son entrée, Deniz Undav a remis l’Allemagne à hauteur. À la 68e minute, l’attaquant allemand a marqué le but du 1-1 sur une passe de Nadiem Amiri. La Côte d’Ivoire, jusque-là devant au score, a alors perdu son avance et dû défendre un résultat nul dans une fin de match de plus en plus tendue.

Le coup fatal à la 90e+4

Alors que les Éléphants semblaient tenir le point du match nul, l’Allemagne a frappé une dernière fois dans le temps additionnel. À la 90e+4, Deniz Undav a inscrit le but du 2-1, servi par Felix Nmecha. Ce deuxième but personnel a offert la victoire à l’Allemagne et a laissé la Côte d’Ivoire sans possibilité revenir.

L’Allemagne qualifiée, la Côte d’Ivoire devra finir le travail

Avec deux victoires en deux matches, l’Allemagne compte six points et valide son billet pour les seizièmes de finale. La Mannschaft prendra la tête du groupe avant son dernier match contre l’Équateur. La Côte d’Ivoire reste à trois points et jouera sa qualification lors de son dernier rendez-vous face à Curaçao.