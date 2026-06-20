— Mondial : les États-Unis qualifiés, le Brésil prend la tête, le Maroc survit

Les États-Unis ont battu l’Australie 2-0 dans le groupe D. Les Américains ont ouvert le score à la 11e minute sur un but contre son camp de Cameron Burgess, poussé à l’erreur par l’action de Folarin Balogun. Alex Freeman a doublé la mise à la 43e minute, d’une tête finalement validée après intervention de la VAR. Les États-Unis comptent 6 points après deux matches et sont qualifiés pour les seizièmes de finale. L’Australie reste sous pression avant son dernier match de groupe contre le Paraguay.

Le Maroc fait tomber l’Écosse

Dans le groupe C, le Maroc a battu l’Écosse 1-0. Le seul but du match a été inscrit par Ismael Saibari dès la 2e minute, après environ 70 secondes de jeu. C’est pour le moment le but le plus rapide de cette Coupe du monde. Les Écossais ont ensuite tenté de revenir, mais sans parvenir à égaliser. Le Maroc monte à 4 points et reste dans la course directe à la qualification. L’Écosse reste à 3 points et jouera sa survie lors de la dernière journée contre le Brésil.

Le Brésil écrase Haïti et passe devant

Le Brésil a dominé Haïti 3-0 dans le groupe C. Matheus Cunha a marqué deux fois, à la 23e puis à la 36e minute. Vinícius Júnior a ajouté le troisième but dans le temps additionnel de la première période, à la 45e+3. Avec cette victoire, le Brésil, qui a perdu Raphinha sur blessure, rejoint le Maroc à 4 points, mais prend la tête du groupe C grâce à une meilleure différence de buts. Haïti, battue pour la deuxième fois en deux matches, reste dernière avec 0 point et devient la première équipe éliminée du Mondial.