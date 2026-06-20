Marco Rubio prévoit une tournée au Moyen-Orient la semaine prochaine

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio prévoit d’effectuer une tournée diplomatique au Moyen-Orient la semaine prochaine, selon des informations rapportées vendredi par Axios, citant plusieurs sources proches du dossier.

D’après le média américain, Rubio devrait se rendre au Koweït, aux Émirats arabes unis et à Bahreïn dans un contexte marqué par les efforts diplomatiques américains visant à stabiliser la région.

Selon le même rapport, le chef de la diplomatie américaine devrait également participer à Bahreïn à une réunion avec les ministres des Affaires étrangères du Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui regroupe six monarchies de la péninsule arabique.

Cette visite intervient alors que l’administration du président Donald Trump poursuit ses efforts diplomatiques au Moyen-Orient, notamment autour de la mise en œuvre de l’accord de paix provisoire conclu avec l’Iran et des tensions régionales persistantes.

Aucun détail supplémentaire sur le programme officiel de la visite n’a été communiqué dans l’immédiat par le département d’État américain.