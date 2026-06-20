Vive altercation à l’ONU : Israël réclame une démission après son inscription sur une liste noire

Une réunion des Nations unies consacrée aux enfants et aux conflits armés a tourné à l’affrontement verbal vendredi à New York. Les tensions ont éclaté entre le représentant permanent d’Israël auprès de l’ONU et de hauts responsables onusiens, révélant les profondes divergences autour des rapports récents mettant en cause l’État hébreu.

Lors d’une audience organisée à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence sexuelle en temps de conflit, l’ambassadeur israélien Danny Danon a exigé la démission de Pramila Patten. Cette dernière a participé à l’élaboration d’un rapport qui place pour la première fois Israël sur une liste noire liée à des allégations d’abus commis dans le cadre du conflit.

Danny Danon a accusé la responsable onusienne de manquer d’impartialité et a affirmé qu’elle s’était alignée sur ce qu’il a qualifié d’« obsession » du secrétaire général de l’ONU envers Israël. Ses déclarations ont provoqué une réaction immédiate au sein de la salle.

Une autre responsable des Nations unies, Vanessa Frazier, est alors intervenue pour rappeler les règles de la réunion. Auteure d’un rapport distinct qui place également Israël sur une liste noire concernant les violations touchant les enfants dans les conflits, elle a demandé à l’ambassadeur israélien de cesser les attaques personnelles.

Vanessa Frazier a également défendu le travail des Nations unies, affirmant que les conclusions des rapports reposaient sur des éléments qu’elle a qualifiés de « preuves vérifiées ». Cette réponse a accentué le climat de tension qui régnait déjà lors de la séance.

L’incident illustre les relations de plus en plus tendues entre Israël et l’ONU depuis le début des conflits régionaux récents. Les autorités israéliennes contestent régulièrement les conclusions de plusieurs rapports onusiens, qu’elles jugent biaisés, tandis que les Nations unies affirment s’appuyer sur des procédures de vérification indépendantes.

Cette confrontation publique, inhabituelle par son intensité dans une enceinte diplomatique, souligne la sensibilité des accusations liées aux violations des droits humains en période de guerre. Elle intervient alors que les débats sur la protection des civils, des enfants et des victimes de violences sexuelles demeurent au cœur des préoccupations de la communauté internationale.