Zelensky lance un ultimatum à la Biélorussie et menace de représailles dans une semaine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a adressé vendredi un avertissement direct au dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko, lui donnant une semaine pour retirer les équipements que Kiev accuse d’être utilisés par la Russie dans ses attaques contre l’Ukraine. À défaut, l’Ukraine se réserve le droit d’agir elle-même, a-t-il déclaré.

Lors d’une conférence de presse à Kiev, Zelensky a affirmé que des stations relais de transmission situées dans deux régions de Biélorussie frontalières de l’Ukraine étaient utilisées par les forces russes pour soutenir leurs opérations militaires. Selon lui, ces installations faciliteraient notamment les attaques visant des zones civiles ukrainiennes.

Le président ukrainien a rejeté les affirmations répétées de Minsk selon lesquelles la Biélorussie ne participerait pas directement au conflit. « À quoi bon dire qu’il ne veut pas participer à la guerre ? Qu’il retire cet équipement, qu’il le mette hors service », a déclaré Zelensky, estimant qu’une semaine était un délai suffisant pour agir.

« S’il ne le fait pas, nous le ferons », a-t-il ajouté, sans préciser quelles mesures pourraient être prises par l’Ukraine. Reuters souligne ne pas avoir été en mesure de vérifier de manière indépendante les affirmations concernant ces équipements situés en territoire biélorusse.

Au-delà des questions militaires, Zelensky a également évoqué l’industrie du raffinage pétrolier biélorusse. Il a affirmé que ce secteur était devenu un fournisseur important pour la Russie depuis le début de la guerre et a suggéré que Loukachenko disposait des moyens nécessaires pour réduire ce soutien économique à Moscou.

Ces déclarations marquent un durcissement du ton de Kiev envers la Biélorussie, alliée proche de la Russie depuis le début du conflit. Bien que les forces biélorusses ne participent pas officiellement aux combats, l’Ukraine accuse régulièrement Minsk de permettre à Moscou d’utiliser son territoire à des fins militaires.

Selon Reuters, le chef de l’opposition biélorusse en exil a soutenu l’approche directe adoptée par Zelensky. Cette nouvelle mise en garde intervient alors que les tensions restent élevées sur l’ensemble du front et que l’Ukraine continue de dénoncer l’implication indirecte de la Biélorussie dans les opérations russes.