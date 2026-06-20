Canicule : jusqu’à 40°C ce samedi, la France reste sous une chaleur étouffante

La canicule se maintient ce samedi sur une grande partie de la France avec des températures toujours exceptionnellement élevées pour un mois de juin. Si quelques régions littorales profiteront d’un léger répit, l’intérieur du pays restera confronté à une chaleur intense dans une ambiance souvent lourde et ensoleillée.

Du Sud-Ouest aux régions centrales, en passant par le Centre-Val de Loire, le Berry, le Limousin, l’Auvergne, la vallée du Rhône et le Grand Est, les maximales atteindront fréquemment entre 35 et 39°C. Des pointes proches des 40°C sont même attendues localement dans les plaines les plus exposées.

Le ciel sera généralement dégagé, même si des nuages bas et des brumes marines pourront concerner les littoraux en matinée. Au fil des heures, la chaleur favorisera le développement d’orages localisés, qui resteront toutefois dispersés.

Les habitants des côtes de la Manche, de la Bretagne, d’une partie du littoral atlantique et de certains secteurs méditerranéens bénéficieront d’un air plus respirable grâce aux brises marines. Malgré des températures plus modérées, l’atmosphère y restera parfois moite, offrant néanmoins un répit bienvenu face à la fournaise qui touche le reste du territoire.