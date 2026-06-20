Moscou tend la main à l’Europe, mais rejette toute négociation sous pression

La Russie s’est dite prête à renouer le dialogue avec les pays européens, tout en avertissant qu’elle n’accepterait aucune forme d’ultimatum. Cette déclaration intervient alors que plusieurs signaux laissent entrevoir une possible reprise des contacts entre l’Union européenne et Moscou après plus de quatre ans de relations profondément dégradées par la guerre en Ukraine.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé que le « bon sens » imposait la reprise de discussions entre la Russie et les capitales européennes en raison des nombreux dossiers internationaux en suspens. Selon lui, les relations actuelles ne peuvent rester durablement figées compte tenu des enjeux sécuritaires, économiques et diplomatiques qui concernent les deux parties.

Toutefois, Moscou estime que les dirigeants européens abordent la question sous un angle erroné. Dmitri Peskov a déclaré que plusieurs pays européens semblaient croire qu’ils pouvaient négocier avec la Russie à partir d’une position de force, en supposant un affaiblissement de Moscou. Une approche que le Kremlin juge vouée à l’échec.

Le responsable russe a tenu des propos particulièrement sévères à l’égard des dirigeants européens, affirmant que cette perception reposait soit sur une mauvaise compréhension de la situation, soit sur une analyse erronée des rapports de force. Selon lui, de telles positions ne permettraient pas d’aboutir à des résultats concrets dans d’éventuelles négociations.

De son côté, le président russe Vladimir Poutine a déjà indiqué être disposé à dialoguer avec les gouvernements européens. Moscou considère cependant que l’initiative d’un rapprochement doit venir de l’Europe, estimant que ce sont les pays occidentaux qui ont rompu les principaux canaux de communication diplomatique depuis le début du conflit.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Union européenne a adopté vingt séries de sanctions visant l’économie russe, ses responsables politiques et plusieurs secteurs stratégiques. Ces mesures ont considérablement détérioré les relations entre Moscou et Bruxelles, réduisant les échanges diplomatiques à leur plus faible niveau depuis des décennies.

Ces déclarations interviennent également dans un contexte marqué par une importante attaque de drones ukrainiens contre Moscou, reconnue par le Kremlin. Alors que les combats se poursuivent sur le terrain, la question d’une reprise du dialogue entre la Russie et l’Europe reste plus que jamais au cœur des débats diplomatiques.