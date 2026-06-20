Montbéliard : un vaste réseau de stupéfiants démantelé, 740 000 euros saisis

Quatorze personnes ont été mises en examen après le démantèlement d’un réseau de trafic de drogue alimentant le nord Franche-Comté. Près de 200 policiers ont participé à l’opération.

Le procureur de Montbéliard a annoncé vendredi le démantèlement d’un vaste réseau de trafic de stupéfiants opérant dans le nord de la Franche-Comté. Quatorze suspects ont été mis en examen à l’issue d’une opération d’envergure qui a permis de saisir 740 000 euros de drogues et d’avoirs criminels. L’enquête visait un réseau structuré alimentant l’ensemble du secteur.

200 policiers mobilisés pour l’opération

L’opération a mobilisé près de 200 policiers et gendarmes, appuyés par les unités d’élite du Raid et du GIGN. Une vague d’interpellations simultanées a été menée sur plusieurs sites. Les forces de l’ordre ont procédé à des perquisitions qui ont permis de mettre au jour l’ampleur du trafic. Le bilan matériel témoigne de l’importance des flux financiers générés par ce réseau criminel.

Les avoirs saisis comprennent à la fois des stupéfiants et des biens acquis grâce au trafic. Cette saisie importante reflète la rentabilité de l’activité criminelle démantelée. Les quatorze personnes mises en examen devront répondre de leur implication présumée dans cette organisation qui approvisionnait durablement le territoire franc-comtois.