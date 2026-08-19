Gaza : la France condamne les appels meurtriers d’Itamar Ben Gvir

Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, condamne les appels à l'extermination d'Itamar Ben Gvir en Gaza, les qualifiant d'« insupportables et inhumains ». La France, qui interdit déjà à Ben Gvir d'entrer sur son sol, envisage d'autres sanctions face aux violences en Cisjordanie, tandis que Berlin partage cette indignation.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a qualifié d’« insupportables et inhumains » les récentes déclarations d’Itamar Ben Gvir sur la guerre à Gaza. Le ministre israélien de la Sécurité nationale avait appelé à mener chaque nuit des dizaines d’éliminations dans l’enclave palestinienne. Il avait affirmé que les personnes visées ne devaient pas nécessairement représenter un danger immédiat.

Jean-Noël Barrot a également dénoncé la situation en Cisjordanie, marquée par de nouvelles violences impliquant des colons israéliens. La France interdit déjà à Itamar Ben Gvir d’entrer sur son territoire depuis le 23 mai. Cette mesure avait été prise après la diffusion d’images montrant des militants de la flottille pour Gaza agenouillés et les mains liées.

Berlin condamne également les déclarations du ministre

Le gouvernement allemand a lui aussi dénoncé avec fermeté les propos d’Itamar Ben Gvir. Berlin les considère comme des appels inhumains et contraires au droit international. Le ministre israélien avait notamment recommandé de tuer chaque nuit plusieurs dizaines de personnes à Gaza, tout en tenant des propos déshumanisants à leur encontre.

Paris n’exclut pas de nouvelles sanctions contre des colons israéliens impliqués dans des violences en Cisjordanie. Un autre ministre israélien, Bezalel Smotrich, est également interdit d’entrée en France depuis le 9 juin en raison de ses positions favorables à l’annexion de la Cisjordanie et au rétablissement de colonies à Gaza. Jean-Noël Barrot assure que toutes les options restent envisagées face à la poursuite des violences.