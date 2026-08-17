Salon-de-Provence : un avion militaire atterrit en urgence sur la RN113 et prend feu

Lundi 17 août, un avion de formation de l’Armée de l’air a atterri en urgence sur la RN113 à Salon-de-Provence, provoquant un incendie après avoir heurté une glissière. L’équipage, un instructeur et un élève, a échappé à de graves blessures. Les enquêteurs examinent les causes de cet incident.

Un avion utilisé pour la formation des pilotes de l’Armée de l’air et de l’espace a effectué un atterrissage d’urgence lundi 17 août vers 9h45 sur la route nationale 113, à Salon-de-Provence. L’appareil a ensuite pris feu après avoir vraisemblablement heurté une glissière de sécurité. Aucun automobiliste ni habitant n’a été blessé au cours de l’accident.

Le Cirrus SR-20 effectuait un vol d’instruction au départ de la base aérienne 701. Un instructeur et un élève pilote se trouvaient à bord. Tous deux sont restés conscients et n’ont été que légèrement blessés. Ils ont été rapidement pris en charge par les équipes médicales de la base, selon le communiqué publié par l’Armée de l’air et de l’espace.

L’équipage a évité les zones habitées

L’origine de l’incident survenu en vol reste inconnue. L’équipage est parvenu à poser l’appareil dans le sens de la circulation alors que des véhicules roulaient sur la route nationale. Pour le maire de Salon-de-Provence, Nicolas Isnard, cette manœuvre constitue un véritable exploit, le pilote ayant réussi à éviter les habitations et à ne provoquer aucun dommage à des tiers.

Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour maîtriser l’incendie, dans un département particulièrement exposé au risque de propagation des feux. Le Bureau enquêtes accidents pour la sécurité aéronautique d’État devra déterminer les causes techniques de l’accident. Une seconde enquête a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie de l’Air et de l’Espace.