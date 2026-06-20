Turquie-Paraguay (0-1): Miguel Almiron expulsé pour avoir caché sa bouche, une première historique. La Turquie éliminée

Miguel Almiron est entré dans l’histoire de la Coupe du monde par la mauvaise porte. Le milieu offensif paraguayen a été expulsé lors de Turquie-Paraguay, dans le groupe D du Mondial 2026, pour avoir caché sa bouche avec sa main au moment d’échanger avec Mert Müldür. L’action s’est produite dans le temps additionnel de la première période. Le Paraguay menait alors 1-0 grâce à un but rapide de Matías Galarza, inscrit dès la 2e minute. Dans une séquence tendue entre plusieurs joueurs, Almiron s’est adressé au défenseur turc en masquant sa bouche. Le geste a été signalé, puis vérifié par la VAR.

Rouge direct après intervention de la VAR

L’arbitre Ivan Barton a d’abord laissé repartir le jeu après avoir sifflé une faute en faveur du Paraguay. Quelques instants plus tard, il a été appelé à revoir les images. Les ralentis ont montré Almiron couvrant sa bouche pendant son échange avec Müldür. Après visionnage, Barton a sorti le carton rouge. Almiron est ainsi devenu le premier joueur expulsé en Coupe du monde pour infraction à cette nouvelle directive, qui interdit de masquer sa bouche lors d’un échange avec un adversaire.

Le Paraguay termine à dix, la Turquie battue

Cette expulsion a obligé le Paraguay à jouer toute la seconde période en infériorité numérique. Les Sud-Américains ont malgré tout conservé leur avantage jusqu’au coup de sifflet final. La Turquie s’est inclinée 1-0 face au Paraguay. Malgré la supériorité numérique après la pause, les Turcs n’ont pas réussi à revenir au score. Le but de Galarza a suffi au Paraguay, qui a résisté jusqu’au bout après le carton rouge d’Almiron. Conséquence : la Turquie prend déjà la porte de ce Mondial.

Une règle appliquée pour la première fois

La mesure avait été adoptée avant le Mondial 2026 pour empêcher les joueurs de dissimuler leurs propos pendant les altercations. Elle vise notamment les échanges où des insultes ou propos discriminatoires pourraient être masqués à la lecture labiale. Le cas Almiron-Müldür constitue le premier exemple concret d’application de cette règle en Coupe du monde. Un geste de la main, un passage devant la VAR, puis un rouge direct : la nouvelle directive a immédiatement pesé sur le match.