La Pologne retire à Zelensky sa plus haute distinction sur fond de tensions historiques

Le président polonais Karol Nawrocki a annoncé le retrait de la plus haute distinction polonaise accordée au président ukrainien Volodymyr Zelensky, une décision qui risque d’aggraver les tensions diplomatiques entre Varsovie et Kiev.

À l’origine de cette mesure se trouve la décision de Zelensky de donner à une unité de l’armée ukrainienne le nom de « Héros de l’UPA », en référence à l’Armée insurrectionnelle ukrainienne. Cette organisation nationaliste est accusée d’avoir participé aux massacres de dizaines de milliers de civils polonais durant la Seconde Guerre mondiale, un sujet qui demeure extrêmement sensible en Pologne.

Dans un communiqué, Karol Nawrocki a déclaré :

« Suite à l’accord du président Volodymyr Zelensky pour nommer l’une des unités des forces armées ukrainiennes « Héros de l’UPA », j’ai décidé de retirer l’Ordre de l’Aigle blanc au président de l’Ukraine. »

Le chef de l’État polonais a toutefois précisé que cette décision ne remettait pas en cause le soutien stratégique de la Pologne à l’Ukraine ni la solidarité envers le peuple ukrainien.

Cette annonce intervient à quelques jours d’une importante conférence consacrée à la reconstruction de l’Ukraine qui doit se tenir à Gdansk.

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a vivement réagi. Le ministre Andrii Sybiha a qualifié la décision d’« erreur stratégique », affirmant qu’aucun dirigeant étranger ne pouvait dicter à l’Ukraine sa lecture de l’histoire nationale.

Malgré le soutien militaire et politique constant de Varsovie à Kiev depuis le début de la guerre avec la Russie, les relations entre les deux pays ont été régulièrement affectées par plusieurs différends, notamment les questions mémorielles liées à la Seconde Guerre mondiale, les importations de céréales ukrainiennes et les débats sur l’accueil des réfugiés.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a appelé les deux présidents à faire preuve de retenue. Selon lui, une escalade des tensions entre la Pologne et l’Ukraine ne profiterait qu’à la Russie et affaiblirait les intérêts communs des deux pays face à la guerre en cours.