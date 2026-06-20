Une femme tuée et près de 1 700 touristes évacués après l’incendie d’un hôtel en République dominicaine

Une femme a perdu la vie et près de 1 700 touristes ont dû être évacués à la suite d’un important incendie survenu dans un complexe hôtelier de la station balnéaire de Bayahibe, en République dominicaine, ont indiqué les autorités locales vendredi.

La victime, Francesca Valentino, une ressortissante italienne âgée de 46 ans, est décédée dans l’incendie qui a frappé l’hôtel Viva Wyndham Dominicus Beach.

Selon les services d’urgence dominicains, trois personnes ont été transportées vers des établissements de santé tandis que six autres ont reçu des soins sur place. Parmi les personnes affectées figurent des clients de l’hôtel, des visiteurs ainsi que des secouristes intervenus sur les lieux.

Des images diffusées par les médias locaux ont montré d’épais panaches de fumée s’élevant au-dessus du littoral caribéen, alors que les flammes ravageaient une partie du toit en chaume du complexe touristique.

Le Centre des opérations d’urgence du pays a expliqué que l’incendie s’était propagé rapidement en raison du caractère hautement inflammable des matériaux utilisés pour certaines sections du toit, notamment des feuilles de palmier, combiné à des conditions météorologiques venteuses.

Les autorités ont indiqué que le feu avait finalement été maîtrisé. Une enquête a toutefois été ouverte afin de déterminer les causes exactes du sinistre.

Les touristes évacués ont été relogés dans des établissements voisins. L’hôtel Viva Wyndham Dominicus Palace, appartenant à la même chaîne, n’a subi aucun dommage.

Le groupe hôtelier Wyndham Hotels & Resorts n’a pas immédiatement réagi aux demandes de commentaires concernant l’incident.