Trump annonce des déplacements en Turquie et en Chine : une année diplomatique chargée en perspective

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi son intention d’effectuer plusieurs déplacements internationaux au cours de l’année 2026, notamment en Turquie et en Chine. Cette déclaration intervient alors que son administration poursuit ses efforts diplomatiques sur plusieurs fronts à travers le monde.

S’exprimant depuis la base aérienne conjointe Andrews, dans le Maryland, Donald Trump a indiqué que son agenda comprenait de nombreux voyages à l’étranger. « Nous effectuons de nombreux voyages. Nous irons en Turquie. Nous retournerons en Chine à un moment donné de l’année », a-t-il déclaré.

Le président américain prenait la parole à l’occasion de l’inauguration du Boeing 747 offert par le Qatar, un appareil destiné à intégrer la flotte présidentielle d’Air Force One. Cet événement a servi de cadre à ses commentaires sur les futures initiatives diplomatiques de son administration.

Donald Trump a également évoqué les relations entre Washington et Pékin, affirmant que le président chinois Xi Jinping devait se rendre aux États-Unis en septembre. Selon lui, cette visite sera suivie d’un déplacement américain en Chine dans le cadre d’une importante conférence internationale.

Ces annonces interviennent dans un contexte où les relations entre les États-Unis et la Chine demeurent un enjeu majeur de la politique internationale. La confirmation d’échanges de haut niveau entre les deux puissances pourrait être perçue comme un signe de maintien du dialogue malgré les différends persistants sur plusieurs dossiers économiques et stratégiques.

Aucune date précise n’a toutefois été communiquée concernant les déplacements annoncés en Turquie et en Chine. La Maison-Blanche n’a pas non plus fourni de détails supplémentaires sur le programme ou les objectifs de ces futures visites.