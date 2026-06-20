Bruno Retailleau s’impose sur la sécurité et l’immigration avant 2027

Le président des Républicains capitalise sur les questions régaliennes à un an de la présidentielle, mais doit encore convaincre sur l’économie.

Bruno Retailleau a tracé son sillon. À moins d’un an de l’élection présidentielle, le patron des Républicains s’affirme comme le candidat naturel des questions de sécurité et d’immigration. Les récents sondages le confirment : l’ancien sénateur de Vendée bénéficie d’une forte reconnaissance sur ces thématiques qui structurent l’électorat de droite. Son positionnement ferme sur le régalien lui permet de se distinguer dans un paysage politique fragmenté, où la droite modérée peine à exister entre un centre incarné par Édouard Philippe et Gabriel Attal, et une extrême droite toujours présente.

Une fragilité persistante sur l’économie

La popularité de Retailleau auprès de l’électorat conservateur ne suffit pourtant pas à garantir son succès. Les analyses montrent qu’il reste fragile sur les sujets économiques, terrain où Philippe et Attal disposent d’une expérience gouvernementale récente. Cette faiblesse pourrait limiter sa capacité à élargir sa base électorale au-delà du noyau dur de la droite traditionnelle. Le candidat LR devra démontrer qu’il possède une vision crédible sur le pouvoir d’achat, la fiscalité et la compétitivité, sous peine de voir son avance fondre face à des rivaux mieux installés sur ces enjeux.

L’équation difficile d’une candidature complète

Le chemin vers l’Élysée passe donc par un équilibre délicat. Retailleau doit conserver son ancrage sur l’immigration et la sécurité tout en construisant un projet économique solide. Son programme, encore en cours d’élaboration, devra convaincre un électorat exigeant qui ne se contentera pas d’un candidat à thème unique. La compétition s’annonce serrée dans le camp de la droite et du centre, où plusieurs prétendants se disputent la même famille politique. Le temps presse pour transformer l’essai régalien en candidature présidentielle complète.