BMW sous pression : le constructeur allemand prépare des discussions avec ses salariés après un nouvel avertissement financier

BMW s’apprête à engager des discussions avec les représentants du personnel après avoir lancé un avertissement sur ses résultats financiers et annoncé une accélération de ses mesures de réduction des coûts. Cette décision intervient dans un contexte difficile pour le constructeur automobile allemand, confronté à un ralentissement de plusieurs marchés clés et à des incertitudes géopolitiques croissantes.

Le groupe a publié cette semaine son troisième avertissement sur résultats en trois ans. Selon l’entreprise, cette dégradation des perspectives s’explique notamment par la faiblesse persistante du marché chinois, le plus important marché automobile au monde, ainsi que par les conséquences économiques de la guerre impliquant l’Iran, qui accentue les pressions sur les coûts de production.

À la suite d’un échange entre la direction et les représentants du personnel, plusieurs analystes ont estimé que BMW pourrait être contraint de réduire ses effectifs en Europe et d’accélérer la localisation de sa production en Amérique du Nord et en Chine afin de mieux maîtriser ses coûts et de s’adapter aux évolutions du marché.

Le comité général d’entreprise a indiqué privilégier pour l’instant le dialogue avec la direction. Dans une déclaration transmise à Reuters, un porte-parole a affirmé que les discussions visaient à trouver des solutions viables tout en assumant les responsabilités de l’entreprise envers ses salariés. Aucun détail supplémentaire n’a toutefois été communiqué sur les mesures actuellement envisagées.

Contrairement à ses concurrents allemands, notamment Mercedes-Benz et Volkswagen, BMW n’a pas encore annoncé de vaste plan de suppression d’emplois. Néanmoins, les effectifs du groupe ont déjà légèrement diminué en 2025, une tendance qui devrait se poursuivre cette année selon plusieurs observateurs du secteur.

Le nouveau directeur général de BMW, Milan Nedeljkovic, a promis d’intensifier les réductions de coûts structurelles afin de préserver la compétitivité du constructeur. Cette stratégie pourrait se traduire par des mesures importantes dès le second semestre 2026.

Face à la concurrence accrue sur le marché mondial de l’automobile et aux difficultés rencontrées en Chine, BMW entre dans une période délicate. Les prochaines négociations avec les représentants du personnel seront suivies de près, tant par les salariés que par les investisseurs, qui attendent des précisions sur l’ampleur des changements à venir.