Clash inédit entre Trump et Meloni : la Première ministre italienne lui demande de s’occuper de sa propre popularité

Les tensions se sont publiquement aggravées entre la Première ministre italienne Giorgia Meloni et le président américain Donald Trump. Samedi, la dirigeante italienne a vivement répliqué à de nouvelles attaques du président américain, l’invitant à se concentrer sur sa propre popularité plutôt que sur la sienne.

La polémique trouve son origine dans des déclarations de Donald Trump concernant le récent sommet du G7 organisé en France. Le président américain a affirmé que Giorgia Meloni avait cherché à se faire photographier à ses côtés afin d’améliorer son image auprès de l’opinion publique italienne et de renforcer ses relations avec Washington.

Vendredi déjà, la cheffe du gouvernement italien avait rejeté ces accusations, qualifiant Trump de menteur après qu’il eut affirmé qu’elle l’avait « supplié » de poser avec lui lors du sommet. Loin de s’apaiser, le différend s’est poursuivi samedi lorsque le président américain a réitéré ses propos sur son réseau social Truth Social, allant jusqu’à écorcher le prénom de la dirigeante italienne.

Giorgia Meloni a répondu sur Instagram dans un message rédigé en anglais. Elle a dénoncé des « attaques constantes et non provoquées » qu’elle a jugées « insensées ». S’adressant directement à Donald Trump, elle a ajouté : « Ma popularité ne vous regarde pas. Je vous suggère de vous concentrer sur la vôtre. »

Selon Reuters, cette détérioration des relations personnelles entre les deux dirigeants pourrait être liée à des désaccords stratégiques plus larges. Donald Trump aurait notamment été irrité par le refus de l’Italie d’autoriser l’utilisation de bases militaires américaines sur son territoire dans le cadre d’éventuelles opérations liées au conflit avec l’Iran.

Malgré cette controverse, Giorgia Meloni demeure dans une position politique relativement solide sur le plan intérieur. Son gouvernement, en place depuis 2022, a vu sa popularité progresser ces derniers mois. Son parti, Fratelli d’Italia, reste en tête des intentions de vote selon les derniers sondages.

Cette passe d’armes publique entre deux dirigeants habituellement considérés comme proches illustre les tensions qui peuvent émerger même entre alliés au sein de l’OTAN. Elle intervient également dans un contexte international marqué par de nombreux désaccords sur les questions de sécurité et de politique étrangère.