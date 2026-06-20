Édimbourg sous tension : la police antiterroriste enquête après une série d’attaques qui ont fait cinq blessés

Les services antiterroristes écossais ont été chargés d’enquêter sur une série d’attaques violentes survenues vendredi à Édimbourg, la capitale de l’Écosse. Les incidents ont fait cinq blessés et conduit à l’arrestation d’un suspect, selon les autorités.

La police a indiqué qu’un homme blanc de 36 ans, de nationalité écossaise, avait été interpellé après plusieurs actes impliquant des menaces, des agressions, des vols et des dégradations. Les forces de l’ordre sont intervenues vers 21 h 30, heure locale, pour procéder à son arrestation.

Parmi les cinq victimes, trois ont dû être hospitalisées. Les autorités ont toutefois précisé que leurs blessures ne mettaient pas leur vie en danger. L’état de santé des deux autres personnes blessées n’a pas suscité d’inquiétude particulière.

Face à la nature des faits, la police écossaise a confié l’enquête à ses unités spécialisées dans la lutte contre le terrorisme. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer les motivations exactes du suspect et à établir si les attaques étaient liées à une idéologie extrémiste ou à des actes motivés par la haine.

La commissaire adjointe Catriona Paton a fermement condamné ces violences. Elle a adressé un message de soutien aux différentes communautés du pays, affirmant qu’il n’y avait « pas de place pour le racisme ou la haine religieuse » en Écosse.

Le suspect reste actuellement en garde à vue tandis que les investigations se poursuivent. Les autorités n’ont pas communiqué davantage de détails sur les circonstances précises des attaques ni sur l’identité des victimes.

Cette affaire suscite une vive émotion à Édimbourg et intervient dans un contexte où les forces de sécurité britanniques restent particulièrement attentives aux actes de violence pouvant viser certaines communautés en raison de leur origine ou de leur religion.