Après 15 ans de prison pour des crimes qu’il n’a pas commis, un Marocain obtient 2,5 millions d’euros d’indemnisation

La justice espagnole a accordé une indemnisation de 2,5 millions d’euros à Ahmed Tommouhi, un ressortissant marocain qui a passé quinze années en prison après avoir été condamné à tort pour des viols qu’il n’avait pas commis. Cette décision marque l’aboutissement d’un long combat judiciaire mené pour faire reconnaître son innocence.

Âgé aujourd’hui de 75 ans, Ahmed Tommouhi s’était installé en Espagne en 1991 dans l’espoir d’y construire une nouvelle vie. Peu après son arrivée, ce maçon marocain avait été condamné à 24 ans de prison pour deux viols et un vol commis en Catalogne. Il a toujours nié les accusations portées contre lui.

Après des décennies de procédures et de démarches judiciaires, il a finalement été innocenté de la dernière accusation qui pesait encore contre lui en décembre dernier. Au cours de cette campagne visant à prouver son innocence, l’une des victimes est notamment intervenue pour affirmer qu’il n’était pas son agresseur.

La Cour suprême espagnole a estimé qu’Ahmed Tommouhi devait être indemnisé à hauteur de 2,5 millions d’euros pour le préjudice subi. Cette décision annule un jugement précédent de l’Audience nationale, qui avait refusé toute compensation malgré son acquittement.

Vendredi, l’homme a exprimé son amertume devant les journalistes. Il a déclaré que le système judiciaire avait « ruiné » sa vie et affirmé que l’argent ne pourrait jamais lui rendre sa santé ni les années perdues derrière les barreaux. Selon lui, cette erreur judiciaire lui a coûté une grande partie de son existence.

La Cour suprême a toutefois souligné qu’aucune faute n’avait été retenue concernant le déroulement du procès initial. Cette affaire relance néanmoins le débat sur les conséquences des erreurs judiciaires et sur les mécanismes d’indemnisation destinés aux personnes condamnées à tort.

Pour Ahmed Tommouhi, cette décision représente une reconnaissance officielle du préjudice subi, même si elle ne pourra effacer les décennies perdues ni les répercussions personnelles, familiales et professionnelles de cette condamnation injustifiée.