Canicule : 35 départements en vigilance rouge ce dimanche, alcool interdit

Météo-France place 35 départements en alerte rouge canicule pour le dimanche 21 juin, avec des températures pouvant atteindre 41°C. La consommation d’alcool sera interdite sur la voie publique durant la Fête de la musique.

Météo-France a placé 35 départements français en vigilance rouge canicule pour ce dimanche 21 juin, tandis que 45 autres restent en vigilance orange. Les prévisions météorologiques annoncent des températures exceptionnelles, avec des pics qui pourraient atteindre 41°C par endroits. Cette situation intervient en pleine Fête de la musique, obligeant les autorités à prendre des mesures restrictives pour éviter tout incident sanitaire.

Alcool interdit pendant la Fête de la musique

Des arrêtés préfectoraux vont interdire la consommation d’alcool sur la voie publique dans les 35 départements en vigilance rouge durant les festivités du 21 juin. Cette décision vise à limiter les risques liés à la combinaison de fortes chaleurs et de consommation d’alcool, particulièrement dangereuse en période de canicule. Les services météorologiques maintiennent également 10 départements en vigilance orages pour ce samedi.

Risques sur les infrastructures et transports

L’épisode caniculaire en cours pourrait avoir des conséquences importantes sur les infrastructures et les réseaux. Météo-France met en garde contre d’éventuelles coupures d’électricité et de téléphone affectant les réseaux de distribution, ainsi que des perturbations possibles sur les transports aériens, ferroviaires et maritimes. La circulation routière risque également d’être perturbée sur l’ensemble du territoire concerné.