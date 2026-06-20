Paris équipe ses 620 écoles de climatiseurs face à la canicule

La mairie de Paris annonce la livraison de plus de 1 200 climatiseurs d’appoint dans les établissements scolaires de la capitale d’ici la fin de la semaine.

Face à la vague de chaleur qui frappe la capitale, la mairie de Paris a annoncé ce vendredi un plan d’urgence pour équiper l’ensemble des écoles parisiennes de climatiseurs d’appoint. Emmanuel Grégoire, maire de Paris, a détaillé les mesures prises : plus de 1 200 appareils ont été commandés pour les 620 écoles de la ville. Les premières livraisons ont débuté dès lundi matin avec 150 climatiseurs acheminés en priorité. L’objectif affiché : un appareil installé dans chaque établissement scolaire avant la fin de la semaine prochaine.

Parcs et jardins ouverts jour et nuit

Cette initiative s’inscrit dans un dispositif plus large déployé par la municipalité pour protéger les Parisiens des températures élevées. La mairie a également décidé d’ouvrir l’intégralité de ses parcs et jardins 24 heures sur 24, permettant aux habitants de bénéficier d’îlots de fraîcheur jour et nuit. Ces espaces verts constituent des refuges naturels pour les familles et les personnes les plus vulnérables à la chaleur.

L’installation massive de climatiseurs dans les écoles représente une réponse concrète aux difficultés rencontrées par les élèves et les enseignants durant les périodes caniculaires. Si la mesure vise à garantir des conditions d’apprentissage décentes, elle soulève néanmoins des questions sur son impact énergétique et environnemental à moyen terme. La municipalité mise sur la rapidité d’exécution pour faire face à l’urgence climatique immédiate.