« Retailleau de Beauvau à l’Élysée » : Boualem Sansal apporte son soutien au candidat LR

Libéré des prisons algériennes en novembre dernier après près d’un an de détention, l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal a apporté ce samedi un soutien appuyé à Bruno Retailleau lors du premier meeting présidentiel du candidat Les Républicains, organisé au Parc floral de Paris devant plus de 4.000 sympathisants.

Installé au premier rang avant de monter à la tribune, l’auteur de La Légende a salué l’action de l’ancien ministre de l’Intérieur en faveur de sa libération. « Au quatrième mois de mon emprisonnement, un nom est entré dans la prison et est devenu le héros de toutes les prisons algériennes : Bruno Retailleau », a-t-il déclaré, avant de lancer : « Retailleau de Beauvau à l’Élysée ! »

La veille sur LCI, Boualem Sansal avait déjà annoncé qu’il voterait « très probablement » pour le candidat LR en 2027. « C’est mon ami, je l’aime beaucoup. Il n’a aucune méchanceté. Il n’a pas le sens du complot », a-t-il affirmé.

Bruno Retailleau, qui avait défendu une ligne de fermeté vis-à-vis d’Alger lorsqu’il occupait la place Beauvau, a salué en retour un homme devenu « plus qu’un symbole, une légende ». Ce soutien de poids permet au candidat de mettre en avant son positionnement sur les questions de liberté d’expression et de relations franco-algériennes, à l’heure où la campagne présidentielle commence à s’installer.