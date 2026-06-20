POLITIQUE

« Retailleau de Beauvau à l’Élysée » : Boualem Sansal apporte son soutien au candidat LR

20 juin 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
« Retailleau de Beauvau à l’Élysée » : Boualem Sansal apporte son soutien au candidat LR
« Retailleau de Beauvau à l’Élysée » : Boualem Sansal apporte son soutien au candidat LR

Libéré des prisons algériennes en novembre dernier après près d’un an de détention, l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal a apporté ce samedi un soutien appuyé à Bruno Retailleau lors du premier meeting présidentiel du candidat Les Républicains, organisé au Parc floral de Paris devant plus de 4.000 sympathisants.

Installé au premier rang avant de monter à la tribune, l’auteur de La Légende a salué l’action de l’ancien ministre de l’Intérieur en faveur de sa libération. « Au quatrième mois de mon emprisonnement, un nom est entré dans la prison et est devenu le héros de toutes les prisons algériennes : Bruno Retailleau », a-t-il déclaré, avant de lancer : « Retailleau de Beauvau à l’Élysée ! »

La veille sur LCI, Boualem Sansal avait déjà annoncé qu’il voterait « très probablement » pour le candidat LR en 2027. « C’est mon ami, je l’aime beaucoup. Il n’a aucune méchanceté. Il n’a pas le sens du complot », a-t-il affirmé.

Bruno Retailleau, qui avait défendu une ligne de fermeté vis-à-vis d’Alger lorsqu’il occupait la place Beauvau, a salué en retour un homme devenu « plus qu’un symbole, une légende ». Ce soutien de poids permet au candidat de mettre en avant son positionnement sur les questions de liberté d’expression et de relations franco-algériennes, à l’heure où la campagne présidentielle commence à s’installer.

Partager
Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.