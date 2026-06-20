Marc Trévidic dénonce l’état critique de la justice française

L’ancien juge antiterroriste tire la sonnette d’alarme sur un système affaibli par le manque de moyens et les défaillances de l’État.

Marc Trévidic, ancien magistrat antiterroriste et actuel conseiller à la cour d’appel de Versailles, dresse un bilan alarmant de la justice française. Invité de l’émission Avec Judith sur France 24, il livre un diagnostic sans détour sur un système qu’il juge dangereusement fragilisé. Le magistrat pointe notamment un manque chronique de moyens qui met l’institution judiciaire sous tension permanente. Son constat s’appuie sur plusieurs décennies d’expérience au cœur des dossiers les plus sensibles du pays.

L’affaire Lyhanna, symbole des défaillances

L’affaire Lyhanna illustre selon lui les failles béantes du système. Marc Trévidic y voit la preuve d’un désengagement de l’État dans la protection de l’enfance, domaine où les carences administratives et judiciaires peuvent avoir des conséquences dramatiques. Le magistrat ne mâche pas ses mots face à cette situation qu’il considère révélatrice d’un mal plus profond.

Cette prise de parole intervient alors que la justice française fait face à des critiques récurrentes sur son fonctionnement. Les propos de Marc Trévidic trouvent un écho particulier compte tenu de son parcours dans la lutte antiterroriste. L’émission complète doit être diffusée samedi à midi sur la chaîne YouTube de France 24, offrant aux téléspectateurs l’occasion d’entendre l’intégralité de son analyse.