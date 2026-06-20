Nouvelle tempête à la CPI : le procureur Karim Khan suspendu par l’ordre des avocats britanniques

Le procureur en chef de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a été suspendu par l’organisme indépendant chargé de réglementer les avocats plaidants au Royaume-Uni. Cette décision intervient alors que le magistrat fait l’objet d’accusations d’inconduite sexuelle qu’il conteste fermement.

Cette suspension renforce la pression qui pèse déjà sur la Cour pénale internationale, confrontée depuis plusieurs semaines à une crise interne. Karim Khan avait en effet déjà été suspendu le 8 juin par l’organe de gouvernance de la CPI dans l’attente de l’évolution de la procédure le concernant.

L’autorité britannique de régulation a indiqué que la mesure serait réexaminée dans un délai de quatre semaines. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué sur les éléments ayant motivé cette décision, mais celle-ci s’inscrit dans le cadre des accusations visant le procureur.

Les avocats de Karim Khan ont réaffirmé le rejet catégorique de toute accusation de comportement répréhensible. Le procureur nie avoir commis la moindre faute et continue de contester les allégations portées contre lui.

Cette affaire intervient dans une période particulièrement délicate pour la CPI, institution chargée de poursuivre les auteurs présumés de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocide. La cour, basée à La Haye, fait également face à des sanctions américaines liées à certaines enquêtes concernant les États-Unis et Israël.

L’avenir de Karim Khan à la tête du parquet de la CPI devrait être clarifié dans les prochaines semaines. Selon les informations communiquées, l’institution doit prendre une décision concernant son sort le 24 juillet, une échéance très attendue alors que l’affaire continue d’alimenter les débats au sein de la justice internationale.

Au-delà du cas personnel du procureur, cette controverse soulève des questions sur la gouvernance de la Cour pénale internationale et risque de compliquer davantage le fonctionnement d’une institution déjà confrontée à de nombreux défis politiques et diplomatiques.