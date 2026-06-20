Catastrophe spectaculaire à Munich : deux wagons chutent d’un pont après une collision ferroviaire mortelle

Une personne a perdu la vie après une collision entre deux trains de marchandises survenue dans la nuit de vendredi à samedi à Munich, dans le sud de l’Allemagne. L’accident a provoqué le déraillement de plusieurs wagons, dont deux sont tombés d’un pont avant de s’écraser sur la route située en contrebas.

L’incident s’est produit dans le quartier de Milbertshofen, au nord de la ville. Selon les autorités locales, les services d’urgence ont été alertés peu après 1 h 40 du matin et sont rapidement intervenus sur les lieux de la collision.

Les images diffusées après l’accident montrent deux wagons de marchandises couchés sur la chaussée après leur chute du pont ferroviaire. Malgré l’ampleur de l’accident, aucune information n’a fait état, dans l’immédiat, de victimes au sol parmi les automobilistes ou les passants.

Environ 60 secouristes ont été mobilisés pour sécuriser la zone, porter assistance aux personnes impliquées et évaluer les dégâts causés aux infrastructures ferroviaires et routières. Les opérations de secours et de déblaiement se sont poursuivies pendant plusieurs heures.

Les autorités n’ont pas encore précisé les circonstances exactes de la collision. La police de Munich a indiqué qu’une enquête avait été ouverte afin de déterminer les causes de l’accident et d’établir les responsabilités éventuelles.

Ce drame intervient alors que plusieurs incidents ferroviaires graves ont récemment attiré l’attention en Europe. Les conclusions de l’enquête seront particulièrement attendues pour comprendre comment deux trains de marchandises ont pu entrer en collision sur cette portion du réseau ferroviaire allemand.