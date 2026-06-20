Gaza : au moins cinq morts, dont un enfant, dans de nouvelles frappes israéliennes

Au moins cinq personnes, dont un enfant, ont été tuées samedi dans la bande de Gaza lors de frappes aériennes et de tirs attribués à l’armée israélienne, selon des responsables palestiniens de la santé. Ces nouveaux bombardements interviennent dans un contexte de conflit qui continue de faire de nombreuses victimes civiles.

D’après les autorités sanitaires locales, une frappe aérienne israélienne a visé un immeuble résidentiel situé dans le quartier de Sabra, dans la ville de Gaza. L’attaque a provoqué la mort de quatre Palestiniens, parmi lesquels figuraient deux femmes et un enfant.

Les secouristes ont indiqué que l’appartement touché avait été entièrement détruit par l’explosion. Plusieurs autres personnes ont également été blessées et prises en charge après l’attaque, tandis que les équipes de secours poursuivaient leurs opérations dans les décombres.

Selon les mêmes sources médicales, une cinquième personne a été tuée dans un autre incident impliquant des tirs israéliens dans l’enclave palestinienne. Les circonstances précises de cet événement n’ont pas été détaillées dans l’immédiat.

Les frappes ont provoqué de nouveaux dégâts dans des zones déjà fortement affectées par des mois de combats. Les habitants continuent de faire face à une situation humanitaire difficile, marquée par des destructions massives et des besoins croissants en assistance médicale et alimentaire.

Aucune réaction immédiate de l’armée israélienne n’a été rapportée concernant ces incidents. Les violences se poursuivent alors que les efforts diplomatiques visant à obtenir une désescalade durable dans la région n’ont jusqu’à présent pas permis de mettre fin aux affrontements.