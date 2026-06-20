Le cessez-le-feu vole en éclats : au moins 16 morts dans des frappes israéliennes au Liban

Au moins 16 personnes ont été tuées samedi dans des frappes israéliennes menées au Liban, quelques heures seulement après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Selon la Défense civile libanaise, les attaques ont touché plusieurs zones du sud du pays ainsi que la vallée de la Bekaa.

L’Agence nationale de l’information libanaise a rapporté que des avions de combat et des drones israéliens ont mené une série de frappes sur différents sites. Ces opérations sont intervenues dans un contexte de fortes tensions malgré l’annonce récente d’une trêve destinée à mettre fin aux affrontements entre les deux parties.

L’armée israélienne a affirmé avoir agi en réponse à des tirs de roquettes attribués au Hezbollah. Un responsable militaire israélien a déclaré que plus de 50 projectiles avaient été tirés contre les forces israéliennes déployées dans le sud du Liban au cours de la nuit, provoquant une riposte visant ce qu’il a qualifié de « cibles du Hezbollah ».

Dans un communiqué, l’armée israélienne a estimé que ces tirs constituaient une violation répétée du cessez-le-feu. Elle a néanmoins assuré rester engagée dans le respect de la trêve conformément aux directives politiques israéliennes, tout en promettant de répondre fermement à toute attaque visant ses soldats ou ses civils.

De son côté, le Hezbollah a également affirmé demeurer attaché au cessez-le-feu. Le mouvement soutenu par l’Iran a toutefois averti qu’il réagirait à toute tentative israélienne de s’emparer de nouveaux territoires ou d’étendre sa présence militaire dans le sud du Liban.

Cette nouvelle flambée de violence fait craindre une remise en cause rapide de l’accord de cessez-le-feu conclu entre les deux camps. Les affrontements surviennent également dans un contexte régional sensible, alors que les tensions entre Israël, l’Iran et leurs alliés continuent de peser sur les efforts diplomatiques engagés au Moyen-Orient.

Les observateurs redoutent désormais que ces incidents ne compromettent davantage les initiatives de désescalade en cours et ne fragilisent les discussions plus larges impliquant les États-Unis et l’Iran. La situation sur le terrain reste particulièrement volatile, malgré les engagements publics des deux parties en faveur de la trêve.