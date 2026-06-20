Discrètes négociations entre Washington et Téhéran : la Suisse confirme la poursuite des discussions

La Suisse a confirmé samedi que des discussions liées à la mise en œuvre d’un mémorandum d’entente entre les États-Unis et l’Iran se poursuivaient à Bürgenstock, tout en refusant de révéler l’identité des participants ou le contenu précis des échanges.

Dans un communiqué, le ministère suisse des Affaires étrangères a indiqué continuer à fournir un « cadre discret et fiable » afin de faciliter le dialogue entre les deux pays. Cette médiation s’inscrit dans la longue tradition de neutralité de la Suisse, qui accueille régulièrement des négociations diplomatiques sensibles.

Les autorités suisses ont toutefois souligné qu’aucune information supplémentaire ne serait communiquée concernant les personnes présentes aux discussions ni les sujets abordés. Elles ont justifié cette réserve par la nécessité de préserver la confidentialité du processus en cours.

L’annonce intervient dans un contexte de fortes tensions entre Washington et Téhéran, alors que plusieurs dossiers sensibles continuent d’alimenter les divergences entre les deux pays. Malgré ces différends, des canaux diplomatiques demeurent ouverts afin d’éviter une détérioration supplémentaire de la situation.

Aucun responsable américain ou iranien n’a publiquement commenté ces discussions à ce stade. Les contours du mémorandum d’entente évoqué par la Suisse n’ont pas non plus été précisés dans le communiqué officiel.

La confirmation de la poursuite de ces échanges suggère néanmoins que les deux parties continuent de rechercher des solutions diplomatiques, même si les négociations se déroulent dans la plus grande discrétion. Les observateurs suivront avec attention toute avancée susceptible d’influencer les relations entre les États-Unis et l’Iran dans les mois à venir.