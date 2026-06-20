À Coatepec, une découverte archéologique inédite éclaire une civilisation encore méconnue

Au cœur de l’est du Mexique, une découverte archéologique exceptionnelle vient de surprendre les chercheurs. Sur le site de Campo Viejo, dans la commune de Coatepec, des archéologues ont mis au jour des vestiges préhispaniques dont les caractéristiques ne ressemblent à aucun ensemble connu jusqu’ici dans la région.

L’annonce, saluée jusqu’au plus haut niveau de l’État mexicain, pourrait ouvrir une nouvelle page dans la compréhension des cultures qui occupaient le territoire entre le IIᵉ et le VIᵉ siècle après J.-C.

Une architecture sans équivalent dans la région

Les fouilles menées par l’Institut national d’anthropologie et d’histoire du Mexique (INAH) ont permis de révéler une structure monumentale construite en pierre calcaire et en dalles, datée du Classique ancien, soit entre 200 et 600 après J.-C.

Ce qui intrigue particulièrement les spécialistes est son architecture inhabituelle : les côtés de la plateforme sont décorés de pierres circulaires et présentent également des tracés géométriques évoquant des lignes et des formes carrées.

Selon les chercheurs, aucun édifice découvert jusqu’à présent dans cette partie du Mexique ne présente ce type de composition.

L’archéologue Lino Espinoza Garcia, coordinateur du projet, parle d’une découverte « sans précédent », soulignant le caractère totalement atypique de l’ensemble.

Une imposante stèle de pierre découverte à proximité

Aux côtés de cette construction, les équipes ont également extrait un monolithe de grande dimension : une stèle de près de 1,90 mètre de haut, plus de 1,40 mètre de large et pesant environ deux tonnes et demie.

La sculpture représente deux personnages gravés dans la pierre. Certains éléments stylistiques observés par les chercheurs évoqueraient des influences mayas, même si les analyses doivent encore permettre de mieux comprendre leur origine et leur signification.

Pour Alberto Vazquez, autre responsable scientifique du site, cette découverte apporte un nouvel indice sur la diversité culturelle qui existait dans cette zone du Veracruz à l’époque préhispanique.

Un site qui pourrait encore révéler d’autres secrets

Face à l’importance de la trouvaille, les autorités mexicaines ont annoncé vouloir soutenir les recherches ainsi que les opérations de conservation et de restauration.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a qualifié cette découverte de « très importante », estimant qu’elle mérite des moyens supplémentaires afin d’en comprendre toute la portée historique.

Pour les archéologues, ce n’est peut-être qu’un début : les structures dégagées pourraient n’être qu’une partie d’un ensemble plus vaste encore enfoui sous le sol de Coatepec.