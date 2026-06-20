Un septuagénaire porté disparu depuis le 11 juin après son passage aux urgences de Gap

Marc Fracquez, âgé de 70 ans, est introuvable depuis qu’il a quitté l’hôpital de Gap après une chute. Ses proches sont sans nouvelles.

Marc Fracquez, 70 ans, est recherché depuis le 11 juin dernier. Ce jour-là, les pompiers l’avaient conduit aux urgences de l’hôpital de Gap après une chute. Il a ensuite quitté l’établissement et n’a plus donné signe de vie. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte.

Un départ inexpliqué après les urgences

Les proches du septuagénaire alertent les autorités et espèrent le retrouver rapidement. Les circonstances de sa disparition restent floues. L’homme n’a pas repris contact avec sa famille depuis son départ de l’hôpital. Les services de gendarmerie cherchent à reconstituer son parcours après sa sortie des urgences.

Plusieurs disparitions dans la région

Cette affaire intervient alors que plusieurs disparitions de personnes âgées ont récemment marqué la région alpine. Un nonagénaire avait disparu d’un hôpital à Gap en août avant d’être retrouvé sain et sauf le lendemain. En Haute-Savoie, une femme de 73 ans portée disparue en juin a été retrouvée morte, un homme ayant reconnu le meurtre. Les forces de l’ordre multiplient les appels à témoins pour retrouver Marc Fracquez.