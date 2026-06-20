Claude Guillemot, cofondateur d’Ubisoft, tué dans le crash d’un avion à La Baule

Claude Guillemot, 69 ans, l’un des cinq frères fondateurs d’Ubisoft, est mort vendredi dans le crash d’un avion de tourisme à La Baule-Escoublac, en Loire-Atlantique. Le bimoteur, un Cessna 421, avait décollé de Rennes en fin d’après-midi pour rejoindre La Baule, où devait se tenir un rassemblement aéronautique. L’appareil s’est écrasé peu avant 18 heures dans un champ situé à proximité de l’aérodrome. Deux personnes se trouvaient à bord. Aucune n’a survécu.

Deux morts, un avion en feu

À leur arrivée, les secours ont découvert l’aéronef en feu, avec une propagation des flammes à la végétation alentour. L’incendie a détruit environ 500 m² de terrain. Les sapeurs-pompiers ont constaté le décès des deux occupants. Le dispositif engagé a été important : 63 sapeurs-pompiers, 29 engins, le SAMU, la gendarmerie, le maire de La Baule et la procureure de la République de Saint-Nazaire étaient mobilisés sur place.

Claude Guillemot était aux commandes

D’après les premiers éléments rapportés après l’accident, Claude Guillemot pilotait le Cessna 421 B. Un instructeur se trouvait également à bord. L’appareil était en approche de l’aérodrome de La Baule lorsqu’il a chuté. Des témoins ont évoqué un virage avant l’impact. Les causes précises du crash ne sont pas établies à ce stade.

L’identification formelle encore encadrée

L’identité de Claude Guillemot a été associée à l’accident dès samedi matin. Les éléments disponibles indiquent qu’il était le propriétaire de l’appareil et qu’il figurait parmi les victimes. L’identification formelle n’avait toutefois pas encore été entièrement rendue publique dans les premières heures suivant le drame, même si sa famille avait été prévenue.

Une figure du jeu vidéo français

Claude Guillemot faisait partie de la fratrie à l’origine d’Ubisoft, fondée en 1986 avec ses frères Michel, Yves, Gérard et Christian. Le groupe, né en Bretagne, est devenu l’un des grands noms mondiaux du jeu vidéo, porté par des franchises comme Assassin’s Creed, Far Cry ou Just Dance. Claude Guillemot siégeait au conseil d’administration d’Ubisoft et occupait des fonctions de direction liées aux opérations.

Le patron de Guillemot Corporation

En parallèle d’Ubisoft, Claude Guillemot dirigeait Guillemot Corporation, groupe spécialisé dans les accessoires de jeux vidéo et les équipements audio, notamment à travers les marques Thrustmaster et Hercules. L’entreprise s’est développée à l’international, avec des activités en Europe, au Canada et en Chine. Une transition de gouvernance avait été engagée en 2025, avec la transmission de la direction générale à son fils Valentin Guillemot.

Une enquête pour comprendre la chute

L’enquête doit désormais établir les circonstances exactes de l’accident : déroulé de l’approche, état de l’appareil, conditions de vol, communications éventuelles, trajectoire et derniers instants avant l’impact. Aucun élément public ne permet, pour l’instant, d’attribuer le crash à une cause précise. Le bilan humain est définitif : deux morts. Le reste relève désormais des investigations techniques et judiciaires.