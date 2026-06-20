Seuls 10% des logements français adaptés aux canicules

Un logement français sur dix est suffisamment équipé pour résister aux épisodes de canicule, selon une étude menée par une alliance d’industriels du bâtiment. L’absence de protections solaires, volets et stores, constitue le principal facteur de surchauffe identifié. La moitié du parc immobilier français mériterait même le qualificatif de « bouilloire thermique », incapable d’offrir un confort minimal lors des vagues de chaleur. Ce diagnostic alarmant intervient alors que la France connaît fin mai 2026 un épisode exceptionnel de fortes températures, amplifiant les souffrances des occupants dans des habitations mal préparées.

Un parc immobilier largement sous-équipé

Le chantier de mise aux normes s’annonce colossal. Les équipements manquants vont bien au-delà des seuls volets : isolation des murs et toitures, brasseurs d’air, possibilité de créer des courants d’air naturels. Le Baromètre Qualitel 2025, qui a interrogé 3 680 Français, confirme une demande croissante pour des logements plus résilients face aux aléas climatiques, qu’il s’agisse de canicules, d’humidité, de tempêtes ou d’infiltrations. Les industriels à l’origine de l’étude pointent le retard accumulé par la France sur ces questions d’adaptation.

Des mesures jugées insuffisantes

Les mesures gouvernementales annoncées jusqu’à présent ne convainquent pas les professionnels du secteur. Les acteurs de la filière jugent les dispositifs insuffisants au regard de l’ampleur du défi. L’urgence climatique impose pourtant d’accélérer la transformation du bâti existant, alors que les épisodes de chaleur intense se multiplient et s’intensifient. Les préoccupations des Français rejoignent désormais les alertes des experts : le confort thermique estival devient un enjeu de santé publique autant qu’une question de transition écologique.