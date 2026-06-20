RTT non pris : que deviennent vos jours de repos non utilisés ?

Face aux sollicitations de l’employeur pour poser ses RTT avant l’été, la question du devenir de ces jours non utilisés se pose pour de nombreux salariés.

Les salariés français reçoivent régulièrement des rappels de leur direction pour utiliser leurs jours de RTT accumulés. Ces réductions du temps de travail, instaurées pour compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, ne bénéficient pas du même régime que les congés payés classiques. Contrairement à ces derniers, les RTT obéissent à des règles spécifiques définies par l’accord d’entreprise ou la convention collective applicable. La période de référence diffère selon les organisations : certaines imposent un calendrier civil quand d’autres adoptent une période glissante.

Des règles variables selon l’entreprise

La perte des RTT non utilisés dépend directement des dispositions prévues par l’employeur. Dans la majorité des cas, ces jours doivent être pris dans l’année civile ou sur la période définie par l’accord collectif. Passé ce délai, ils ne peuvent généralement ni être reportés ni donner lieu à une indemnisation financière. Les entreprises gardent néanmoins la possibilité d’autoriser un report exceptionnel, notamment lorsque les contraintes du service ont empêché le salarié de les poser. Cette souplesse reste à la discrétion de la direction et ne constitue jamais un droit acquis.

Anticiper pour ne rien perdre

Pour optimiser la gestion de ses jours de repos, mieux vaut connaître précisément les règles applicables dans son entreprise. Les congés payés, eux, bénéficient d’une protection légale renforcée avec une période de report possible. Il devient donc stratégique de prioriser l’utilisation des RTT en premier lieu, surtout en fin d’année. Consulter son solde régulièrement et anticiper ses demandes permet d’éviter les mauvaises surprises. La vigilance s’impose d’autant plus que l’employeur peut, dans certains cas, imposer la prise de RTT pour répondre aux besoins de l’activité.