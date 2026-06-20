Lyon : un homme aveugle meurt après une chute sur les voies du métro

Un homme de 50 ans a perdu la vie vendredi matin à la station Masséna. Il n’aurait pas identifié la limite de sécurité matérialisée par les dalles podotactiles.

Un homme aveugle de 50 ans est décédé vendredi matin après avoir chuté sur les voies du métro lyonnais. Le drame s’est produit en fin de matinée à la station Masséna, située dans le VIe arrondissement, sur la ligne A du réseau. Selon le gestionnaire Sytral Mobilités, la victime n’aurait pas identifié la limite de sécurité matérialisée par les dalles podotactiles, ces bandes texturées installées en bordure de quai pour alerter les personnes malvoyantes.

Plus de deux heures d’interruption du trafic

Les secours se sont rapidement rendus sur place mais n’ont pu que constater le décès. L’accident a entraîné une interruption totale du trafic sur la ligne A pendant plus de deux heures, le temps des opérations de constatation et de sécurisation. Des milliers d’usagers ont été contraints de trouver des itinéraires alternatifs durant cette période.

Cette tragédie relance les interrogations sur la sécurité des personnes handicapées dans les transports en commun. Les dalles podotactiles, obligatoires depuis plusieurs années, constituent le principal dispositif de prévention des chutes accidentelles sur les voies. Cet accident mortel rappelle la vulnérabilité des usagers malvoyants dans les espaces publics souterrains où l’orientation reste complexe malgré les aménagements.