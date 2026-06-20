Canicule : des villes annulent la Fête de la musique à la veille des festivités

À l’approche de la Fête de la musique, plusieurs municipalités ont décidé d’annuler les événements prévus en extérieur en raison de la canicule qui frappe une large partie du territoire. Poitiers, Brive-la-Gaillarde, Argenteuil, Boulogne-Billancourt, Nanterre ou encore Châtellerault ont renoncé aux rassemblements afin de préserver la sécurité du public, des artistes et des agents mobilisés.

Météo-France prévoit des températures pouvant atteindre localement 40°C et des nuits tropicales limitant le rafraîchissement. Certaines communes étudient toutefois la possibilité de maintenir une partie des animations dans des lieux couverts, tandis que d’autres ont choisi de reporter les concerts les plus importants.

Une gestion au cas par cas face à la vague de chaleur

Malgré la multiplication des annulations locales, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a écarté l’idée d’une interdiction nationale. Le gouvernement a demandé aux préfets et aux agences régionales de santé de travailler avec les organisateurs pour adapter les dispositifs de prévention aux conditions météorologiques.

Alors que jusqu’à 60 départements doivent être placés en vigilance orange et que des passages en vigilance rouge restent possibles, de nouvelles annulations pourraient encore être annoncées. Les autorités appellent à la prudence pour ce week-end marqué par un épisode de chaleur exceptionnel sur une grande partie de la France.