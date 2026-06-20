Tokyo : une école primaire évacuée après un incendie, plusieurs élèves intoxiqués par la fumée

Une école primaire du nord de Tokyo a été évacuée en urgence vendredi après le déclenchement d’un incendie dans une salle de musique située au quatrième étage de l’établissement. L’incident a provoqué un important dégagement de fumée et l’intervention rapide des secours.

Selon les médias japonais, l’incendie s’est déclaré à l’école primaire Takinogawa Daisan, où se trouvaient environ 300 élèves et membres du personnel au moment des faits. L’évacuation a été immédiatement organisée afin de mettre les occupants en sécurité.

La chaîne publique japonaise NHK a indiqué que plusieurs élèves ont été victimes d’inhalation de fumée. Leur état de santé exact n’a pas été précisé dans l’immédiat, mais ils ont été pris en charge après l’évacuation.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent une épaisse fumée s’échappant du bâtiment tandis que les enfants sont évacués sous la supervision des enseignants et des équipes de secours. L’incendie a principalement touché la salle de musique située au quatrième étage.

Les autorités locales ont ouvert une enquête afin de déterminer l’origine du feu. Pour l’heure, aucune hypothèse n’a été confirmée concernant les causes de l’incendie.

Cet incident relance les questions de sécurité dans les établissements scolaires japonais, même si le pays est généralement reconnu pour ses normes strictes en matière de prévention des incendies. Les autorités continuent de surveiller la situation des élèves touchés et de procéder aux vérifications nécessaires dans l’établissement.