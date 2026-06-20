L’Ukraine accepte une initiative diplomatique du Brésil pour tenter de relancer la recherche de la paix

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accepté la proposition du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva de contribuer à des efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre menée par la Russie en Ukraine, selon un conseiller de la présidence ukrainienne. Cette initiative intervient alors que le conflit, qui dure depuis plus de quatre ans, reste dans une impasse militaire et politique.

Les deux dirigeants se sont entretenus mercredi en marge du sommet du G7 à Évian-les-Bains. À cette occasion, Volodymyr Zelensky a appelé les alliés de Kiev à renforcer la pression sur la Russie afin de mettre un terme aux hostilités. De son côté, Luiz Inácio Lula da Silva a proposé plusieurs pistes diplomatiques pour tenter de relancer les discussions.

Selon le conseiller présidentiel ukrainien Dmytro Lytvyn, les échanges ont porté sur des mécanismes concrets pouvant réactiver les canaux de négociation. Le président brésilien aurait notamment évoqué des contacts avec les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, dans le but de favoriser une reprise du dialogue international.

Dmytro Lytvyn a précisé que les deux parties étaient convenues de poursuivre les échanges sur la base de ces propositions et d’évaluer les résultats des premiers contacts diplomatiques avant d’aller plus loin. L’objectif affiché est d’explorer de nouvelles voies susceptibles de débloquer une situation diplomatique actuellement figée.

Les membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU comprennent la Russie et la Chine, ainsi que les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Or, les divergences entre ces puissances restent un obstacle majeur à toute avancée significative dans les négociations de paix, notamment en raison des exigences territoriales russes rejetées par Kiev.

Parallèlement, les efforts de médiation déjà engagés plus tôt cette année, notamment sous impulsion américaine, n’ont pas abouti, Moscou maintenant ses positions. Le président américain Donald Trump a été régulièrement appelé par Kiev à relancer une médiation directe et à faciliter une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, une hypothèse que ce dernier a pour l’instant écartée.