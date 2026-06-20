Affaire Mangione : le principal accusé du meurtre du PDG renonce pour l’instant à la défense fondée sur la santé mentale

Luigi Mangione, accusé d’avoir tué le directeur général de la compagnie d’assurance santé UnitedHealthcare, a décidé de renoncer pour l’instant à présenter une défense fondée sur une grave détresse psychologique, selon un document judiciaire rendu public vendredi.

L’homme de 28 ans est accusé d’avoir abattu Brian Thompson, PDG de UnitedHealthcare, sur un trottoir de Manhattan en décembre 2024. Ce meurtre, particulièrement médiatisé, avait suscité une vive condamnation des autorités, tout en alimentant aux États-Unis un débat sur le coût des soins de santé et les pratiques des assurances.

Les avocats de Mangione ont indiqué dans une lettre adressée au juge que cette stratégie de défense basée sur la santé mentale ne serait pas utilisée « pour le moment » lors du procès, sans exclure toutefois une évolution ultérieure de la stratégie juridique.

Le procès de Luigi Mangione, prévu en septembre devant une cour de l’État à Manhattan, porte sur des accusations de meurtre, de port d’arme et de faux. L’affaire sera examinée par le juge Gregory Carro.

Une première procédure fédérale liée à cette affaire avait été rejetée en janvier pour des raisons procédurales, laissant la voie ouverte à des poursuites au niveau de l’État de New York.

Les procureurs, dirigés par le bureau du district de Manhattan, n’ont pas commenté la décision de la défense. L’équipe juridique de Mangione est également restée silencieuse à ce stade, laissant planer des incertitudes sur la stratégie qui sera finalement adoptée lors du procès.