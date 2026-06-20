Accès aux fauteuils roulants : la réforme du remboursement intégral encore freinée par des difficultés de terrain

Six mois après l’entrée en vigueur du remboursement intégral des fauteuils roulants, la réforme voulue par l’exécutif a permis de supprimer les restes à charge et de confier à l’Assurance maladie le rôle de financeur unique. Tous les modèles éligibles, du fauteuil manuel au fauteuil électrique spécialisé, peuvent désormais être pris en charge dans le cadre d’un parcours censé être simplifié.

Toutefois, les premiers mois d’application ont révélé plusieurs dysfonctionnements. Associations et professionnels ont signalé des procédures de prescription jugées complexes, des délais parfois importants et des difficultés d’accès à certains prescripteurs formés. Face à ces critiques, le gouvernement a publié au printemps une instruction destinée à assouplir certaines règles et à fluidifier le parcours des usagers.

Des ajustements engagés pour corriger les blocages

Le ministère a notamment annoncé des mesures visant à faciliter les prescriptions, clarifier les conditions de renouvellement des équipements et mieux accompagner les professionnels concernés. Un comité de suivi a également été mis en place afin d’identifier les obstacles rencontrés sur le terrain et d’apporter des réponses rapides aux acteurs du secteur.

Malgré ces difficultés, les associations reconnaissent l’importance de cette réforme, présentée comme une avancée majeure pour l’autonomie des personnes en situation de handicap. Chaque année, environ 150.000 fauteuils roulants sont achetés en France et plusieurs centaines de milliers sont loués. L’enjeu est désormais de rendre pleinement opérationnel un dispositif qui doit garantir un accès plus rapide et plus équitable à ces équipements essentiels.