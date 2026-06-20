Un oiseau migrateur porteur du virus H5 identifié en Australie

L’Australie a annoncé samedi la détection de son premier cas de grippe aviaire de souche H5 sur le continent, marquant une étape importante pour un pays jusqu’ici préservé de cette variante particulièrement surveillée. L’information a été confirmée par la ministre de l’Agriculture, Julie Collins, qui a précisé que le virus avait été identifié chez un oiseau marin migrateur.

L’animal infecté a été repéré dans une région reculée de l’Australie-Occidentale. Les autorités estiment que l’oiseau a probablement contracté le virus au cours de ses déplacements migratoires avant d’atteindre le territoire australien. Aucun élevage n’est concerné à ce stade et aucun autre cas n’a été signalé.

Les autorités renforcent la surveillance

Cette découverte relance toutefois les inquiétudes concernant l’introduction de la grippe aviaire par les oiseaux sauvages, principal vecteur de propagation du virus à travers le monde. Depuis plusieurs années, les services vétérinaires australiens surveillent étroitement les populations migratrices afin de détecter rapidement toute apparition de la maladie.

Le gouvernement a indiqué que des investigations complémentaires étaient en cours pour mesurer l’étendue du risque et prévenir toute transmission à la faune locale ou aux exploitations avicoles. Les autorités assurent que les dispositifs de contrôle et de biosécurité restent pleinement mobilisés afin de contenir toute éventuelle propagation du virus.