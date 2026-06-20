Venise : le maire veut faire grimper la taxe d’entrée jusqu’à 50 euros

Le nouveau maire de Venise, Simone Venturini, a annoncé jeudi 19 juin vouloir porter la taxe d’entrée dans la ville à 30, voire 50 euros certains jours de forte affluence. Ancien conseiller municipal de droite chargé du tourisme, élu à la tête de la municipalité fin mai, il entend décourager les arrivées massives de visiteurs dans la Cité des Doges, qui accueille entre 25 et 30 millions de touristes chaque année. Actuellement fixée entre 5 et 10 euros selon les dates, cette taxe pourrait ainsi être multipliée jusqu’à dix fois son montant actuel.

Une taxe étendue progressivement depuis 2024

Venise avait été en 2024 la première ville touristique au monde à instaurer un droit d’entrée payant, appliqué sur 29 jours dans l’année. Le dispositif s’est étendu à 54 dates en 2025. Le maire justifie ce durcissement en affirmant que le droit d’entrée est actuellement le seul outil efficace pour contrôler le nombre quotidien de visiteurs. Le conseil municipal envisage également d’étendre la taxe à davantage de périodes de l’année ou d’ajouter de nouvelles dates concernées.

Cette mesure vise à préserver la ville face à la pression touristique qui pèse sur son patrimoine et ses infrastructures. L’objectif affiché reste de réguler les flux de visiteurs pendant les périodes les plus critiques, où la concentration de touristes atteint des niveaux difficiles à gérer pour la municipalité. La mise en œuvre concrète de cette hausse tarifaire fera l’objet de discussions au sein du conseil municipal dans les prochaines semaines.