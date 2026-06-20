Drame ferroviaire au Royaume-Uni : neuf personnes toujours entre la vie et la mort après la collision de deux trains

Neuf personnes demeurent dans un état critique au lendemain de la collision entre deux trains de voyageurs survenue près de Bedford, dans le centre de l’Angleterre. L’accident, qui a également coûté la vie à l’un des conducteurs, a provoqué une vive émotion à travers le Royaume-Uni.

La collision s’est produite vendredi en fin d’après-midi, à environ 100 kilomètres au nord de Londres. Les deux trains, qui circulaient en direction de la capitale britannique, se sont percutés dans des circonstances qui restent encore à déterminer.

Selon la police britannique des transports, plus de 80 personnes ont reçu des soins médicaux après l’accident. Samedi matin, 28 blessés étaient toujours hospitalisés, dont neuf dans un état jugé critique par les autorités sanitaires.

Le conducteur de l’un des trains est décédé sur les lieux de la catastrophe. Les secours sont intervenus rapidement pour évacuer les passagers et prendre en charge les nombreux blessés, certains souffrant de traumatismes graves.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent l’avant fortement endommagé d’un train encastré dans l’arrière d’un autre. Malgré la violence de l’impact, les wagons sont restés debout, ce qui pourrait avoir limité un bilan humain encore plus lourd.

Les enquêteurs poursuivent désormais leurs investigations afin d’établir les causes exactes de l’accident. Aucune hypothèse officielle n’a encore été avancée concernant les circonstances de la collision.

Le Premier ministre Keir Starmer a qualifié l’accident d’« incident dévastateur » dans un message publié sur les réseaux sociaux. Les autorités britanniques ont exprimé leur soutien aux victimes et à leurs familles alors que le pays attend les conclusions de l’enquête sur l’un des plus graves accidents ferroviaires de ces dernières années.