Mondial – Les Pays-Bas écrasent la Suède et foncent vers les 16es

Portés par deux doublés de Brian Brobbey et Cody Gakpo, les Pays-Bas ont largement battu la Suède ce samedi à Houston (5-1). Les Oranje prennent la tête du groupe F et se rapprochent fortement d’une qualification en 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

Brobbey lance le festival

Les Pays-Bas n’ont pas laissé respirer la Suède. Dès le début du match, Brian Brobbey a placé les Oranje sur les rails avec un premier but à la 5e minute, avant de récidiver douze minutes plus tard, à la 17e. Avec ce doublé rapide, les Néerlandais ont rapidement pris le contrôle du score et du match. La Suède, dépassée, n’a jamais vraiment réussi à inverser la dynamique.

Gakpo achève la Suède

Au retour des vestiaires, Cody Gakpo a enfoncé le clou. L’attaquant néerlandais a marqué à la 47e minute, puis à la 54e, signant à son tour un doublé. À 4-1, le match était plié. Les Pays-Bas ont continué à gérer leur avance avant d’ajouter un cinquième but en fin de rencontre par Crysencio Summerville, à la 89e minute.

Les Oranje prennent la tête du groupe F

Après leur nul contre le Japon lors de la première journée (2-2), les Pays-Bas signent leur première victoire dans cette Coupe du monde. Ce succès net leur permet de prendre provisoirement la première place du groupe F. Ils devancent le match Tunisie-Japon, prévu ce dimanche à 6 heures. Avec quatre points après deux rencontres, les Oranje devraient être au rendez-vous des 16es de finale.

La Suède sous pression

Pour la Suède, battue lourdement, la dernière journée sera décisive. Les Suédois joueront leur avenir dans la compétition contre le Japon, dans la nuit de jeudi à vendredi, à 1 heure.