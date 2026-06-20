Présidentielle au Brésil : Lula garde l’avantage face à Bolsonaro, selon un nouveau sondage

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva conserve une avance sur son principal rival de droite, le sénateur Flavio Bolsonaro, à l’approche de l’élection présidentielle prévue en octobre, selon un nouveau sondage publié samedi par l’institut Datafolha.

D’après cette enquête d’opinion, le chef de l’État, membre du Parti des travailleurs (PT), l’emporterait lors d’un éventuel second tour avec 47 % des intentions de vote contre 43 % pour Flavio Bolsonaro. Ces chiffres sont identiques à ceux relevés par le même institut le mois précédent.

Le sondage suggère ainsi une stabilité des rapports de force entre les deux principaux camps politiques du pays. Malgré les débats sur la situation économique et les tensions politiques persistantes, aucun changement majeur ne semble avoir modifié les préférences des électeurs au cours des dernières semaines.

Cette élection est particulièrement suivie au Brésil, où la polarisation politique demeure forte. Lula, figure historique de la gauche brésilienne, cherche à consolider son bilan à la tête du pays, tandis que l’opposition conservatrice tente de reconquérir le pouvoir après plusieurs années de domination du Parti des travailleurs.

Flavio Bolsonaro, fils de l’ancien président Jair Bolsonaro, apparaît comme l’un des principaux représentants de la droite brésilienne. Sa candidature s’appuie notamment sur l’électorat conservateur qui continue de soutenir l’héritage politique de son père.

Bien que Lula conserve une avance, l’écart de quatre points reste relativement limité et laisse présager une campagne électorale disputée dans les mois à venir. Les prochains sondages seront scrutés de près afin de déterminer si cette dynamique se confirme ou si l’opposition parvient à réduire l’écart avant le scrutin.

À ce stade, l’enquête de Datafolha montre néanmoins que le président sortant conserve une position favorable dans la perspective d’un second tour, renforçant son statut de favori à quelques mois de l’élection présidentielle brésilienne.