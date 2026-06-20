Mondial - Pays-Bas-Suède, Allemagne-Côte d’Ivoire : une journée décisive

La Coupe du monde se poursuit ce samedi avec quatre affiches au programme entre le début de soirée et la nuit. Deux groupes sont concernés, les groupes E et F, avec des coups d’envoi programmés à 19h00, 22h00, 02h00 et 06h00. Les deux premières rencontres seront diffusées sur M6 et beIN Sports 1, tandis que les deux matches de la nuit seront à suivre sur beIN Sports 1.

Pays-Bas – Suède, premier choc à 19h00

Le premier rendez-vous de la journée oppose les Pays-Bas à la Suède à 19h00, dans le groupe F. La rencontre sera diffusée sur M6 et beIN Sports 1. Les Pays-Bas, troisièmes du groupe, affrontent une Suède actuellement en tête. Ce match peut peser lourd dans la course à la qualification, avec une sélection néerlandaise qui doit avancer au classement et une équipe suédoise en position de force avant cette deuxième journée.

Allemagne – Côte d’Ivoire, duel direct en tête à 22h00

À 22h00, l’Allemagne affronte la Côte d’Ivoire dans le groupe E. Le match est également diffusé sur M6 et beIN Sports 1. Les deux équipes occupent les deux premières places du groupe avant cette rencontre. L’Allemagne, première, et la Côte d’Ivoire, deuxième, jouent un duel direct pour prendre une option importante sur la qualification. Le vainqueur ferait un pas net vers la suite de la compétition.

Équateur – Curaçao, la pression du bas de tableau

Dans la nuit, l’Équateur défie Curaçao à 02h00, dans le groupe E, sur beIN Sports 1. Les deux sélections sont respectivement troisième et quatrième avant le coup d’envoi. Pour l’Équateur comme pour Curaçao, l’enjeu est se prendre des points pour rester au contact dans un groupe dominé pour l’instant par l’Allemagne et la Côte d’Ivoire. Une nouvelle défaite compliquerait fortement la suite du tournoi.

Tunisie – Japon pour boucler la nuit

La dernière affiche du programme oppose la Tunisie au Japon à 06h00, dans le groupe F, sur beIN Sports 1. La Tunisie, quatrième du groupe, doit réagir pour ne pas décrocher. Le Japon, deuxième, peut de son côté consolider sa position dans la course aux places qualificatives.