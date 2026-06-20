Premier déplacement à l’étranger : le nouveau chef du gouvernement bangladais mise sur la Chine et la Malaisie pour relancer l’économie

Le Premier ministre bangladais Tarique Rahman s’apprête à effectuer son premier voyage officiel à l’étranger depuis son arrivée au pouvoir. Dès dimanche, il se rendra en Malaisie puis en Chine dans le cadre d’une tournée diplomatique destinée à attirer des investissements, favoriser la création d’emplois et définir les grandes orientations de sa politique étrangère.

Cette mission de six jours intervient alors que le nouveau gouvernement cherche à accélérer la croissance économique du pays et à attirer davantage de capitaux étrangers. Les autorités de Dacca considèrent les partenariats avec les principales économies asiatiques comme essentiels pour soutenir leurs ambitions de développement.

La première étape conduira Tarique Rahman à Kuala Lumpur, où il doit rencontrer le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim. Les discussions devraient notamment porter sur les opportunités d’emploi pour les travailleurs bangladais en Malaisie ainsi que sur le renforcement de la coopération économique entre les deux pays.

Le chef du gouvernement poursuivra ensuite sa tournée en Chine à l’invitation du Premier ministre chinois Li Qiang. Cette visite officielle de trois jours est considérée comme l’un des moments forts de son déplacement, Pékin étant l’un des partenaires économiques les plus importants du Bangladesh.

Selon le secrétaire aux Affaires étrangères Asad Alam Siam, la signature de 15 à 17 accords bilatéraux pourrait constituer l’un des principaux résultats de cette visite. Ces accords devraient couvrir plusieurs domaines stratégiques, notamment les investissements, les infrastructures et la coopération économique.

Les discussions devraient également inclure le projet du fleuve Teesta, un dossier majeur pour le Bangladesh qui a connu de nombreux retards au fil des années. Ce projet est considéré comme crucial pour la gestion des ressources en eau et le développement régional.

À travers cette tournée, Tarique Rahman entend envoyer un signal clair sur les priorités de son gouvernement : renforcer les liens avec les grandes puissances asiatiques, attirer de nouveaux investissements et créer davantage d’opportunités économiques pour une population confrontée à d’importants défis sociaux et financiers.