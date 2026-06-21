Expulsé des États-Unis vers le Soudan du Sud, un Vietnamien retrouve enfin son pays après un an d’exil

Un ressortissant vietnamien expulsé des États-Unis vers le Soudan du Sud dans le cadre de la politique migratoire de l’administration Trump est rentré au Vietnam vendredi, mettant fin à une année passée dans ce pays d’Afrique de l’Est. L’information a été confirmée par les autorités sud-soudanaises.

Tuan Thanh Phan faisait partie d’un groupe de migrants condamnés pour des crimes graves et transférés vers des pays tiers dans le cadre d’accords d’expulsion mis en place par Washington. Ces mesures avaient suscité de nombreuses réactions à l’international en raison de leur caractère inédit et controversé.

Avant son départ de l’aéroport international de Juba, la capitale du Soudan du Sud, le porte-parole du ministère sud-soudanais des Affaires étrangères, Agok Anyar Madut, a indiqué que l’opération de rapatriement avait été organisée conjointement par les gouvernements du Vietnam et du Soudan du Sud.

S’exprimant brièvement devant les journalistes, Tuan Thanh Phan a déclaré être impatient de retrouver sa famille après de longues années de séparation. Il a également révélé avoir passé 25 ans en prison aux États-Unis avant son expulsion, sans fournir davantage de détails sur son parcours judiciaire.

L’affaire s’inscrit dans le cadre d’un programme plus large d’expulsions vers des pays tiers mis en œuvre par l’administration du président Donald Trump. Selon les autorités, au moins huit personnes ont été transférées des États-Unis vers le Soudan du Sud dans le cadre de ce dispositif.

Le Soudan du Sud avait déjà organisé le retour dans son pays d’origine d’un ressortissant mexicain expulsé dans des circonstances similaires. Ces opérations illustrent le rôle joué par certains États tiers dans l’application des nouvelles politiques migratoires américaines.

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères n’a pas immédiatement commenté le retour de Tuan Thanh Phan. Pour l’ancien détenu, ce voyage marque toutefois la fin d’une période particulièrement mouvementée et le début d’un retour attendu depuis longtemps auprès de ses proches.