Nouveau drame en Méditerranée : au moins 15 migrants retrouvés morts sur les côtes libyennes

Au moins quinze corps de migrants, dont celui d’une jeune fille, ont été retrouvés ces derniers jours sur les côtes de l’est de la Libye après le naufrage présumé de leur embarcation en Méditerranée, selon plusieurs sources sécuritaires, navales et médicales citées par Reuters. Le bilan pourrait encore s’alourdir dans les prochains jours.

Les dépouilles ont été découvertes en différents points du littoral de Tobrouk, une ville située près de la frontière égyptienne. Selon des responsables locaux, les corps étaient dans un état avancé de décomposition, laissant penser que le naufrage s’est produit plusieurs jours auparavant.

D’après une source de la marine libyenne, le bateau transportait environ 61 personnes. Cette estimation repose sur les témoignages de dix survivants qui ont pu être secourus après le drame. Le sort de nombreuses autres personnes à bord reste inconnu.

Des images diffusées par le Croissant-Rouge de Tobrouk montrent des bénévoles vêtus de combinaisons de protection récupérant les corps sur des rivages rocheux avant de les placer dans des sacs mortuaires. Les opérations de recherche se poursuivent le long du littoral, les autorités craignant que d’autres victimes ne soient retrouvées.

La Libye demeure l’un des principaux points de départ des migrants cherchant à rejoindre l’Europe par la mer. Depuis la chute de l’ancien dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011, le pays est devenu une importante zone de transit pour des personnes fuyant les conflits, les persécutions ou la pauvreté dans plusieurs régions d’Afrique et du Moyen-Orient.

Chaque année, des milliers de migrants tentent la traversée de la Méditerranée à bord d’embarcations souvent surchargées et peu adaptées à la navigation. Malgré les risques connus, cette route reste l’une des principales voies d’accès vers l’Europe pour ceux qui cherchent de meilleures conditions de vie.

Ce nouveau naufrage rappelle une fois de plus le coût humain des migrations irrégulières en Méditerranée, l’une des routes migratoires les plus meurtrières au monde. Les autorités locales poursuivent leurs recherches afin d’identifier les victimes et de retrouver d’éventuels disparus.