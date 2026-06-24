— Mondial – La Colombie et la Croatie s’imposent, la RD Congo en danger, le Panama éliminé

Cette nuit, la Colombie a battu la RD Congo 1-0 dans le groupe K de la Coupe du monde. Le seul but du match a été inscrit par Daniel Muñoz à la 76e minute, dans la surface, après un service de Juan Fernando Quintero. Cette victoire permet à la Colombie de signer un deuxième succès en deux matches et de valider sa place pour les seizièmes de finale.

La rencontre a longtemps été bloquée par la solidité congolaise et par Lionel Mpasi, décisif à plusieurs reprises dans le but de la RD Congo. La Colombie a dominé, multiplié les situations et buté sur le gardien congolais jusqu’au dernier quart d’heure. Le score est resté serré malgré une pression colombienne constante. Pour la RD Congo, cette défaite complique fortement la suite du tournoi. Les Léopards restent sans victoire après deux journées.

Panama-Croatie : Budimir entre et marque

De son côté, la Croatie a battu le Panama 1-0 dans le groupe L. Ante Budimir, entré à la pause, a marqué le but décisif à la 53e minute, servi après une action construite sur le côté droit avec Josip Stanišić. Ce succès donne à la Croatie ses trois premiers points dans cette Coupe du monde.

Le Panama a résisté, mais n’a pas transformé ses temps forts. L’équipe panaméenne a eu des occasions, notamment en seconde période, mais Dominik Livaković a préservé l’avantage croate.

Cette défaite élimine le Panama, toujours sans point après deux rencontres. La Croatie, elle, reste en vie dans la course à la qualification. Le match a aussi marqué la 200e sélection de Luka Modrić avec la Croatie, célébrée par une victoire courte mais capitale.