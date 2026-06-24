États-Unis : un juge fédéral bloque la politique de Trump sur les arrestations dans les tribunaux d’immigration

Un juge fédéral américain a annulé plusieurs dispositions clés de la politique migratoire de l’administration Trump concernant les arrestations dans les tribunaux d’immigration et la durée de détention des personnes interpellées. Cette décision judiciaire invalide des mesures qui avaient élargi les pouvoirs des autorités fédérales en matière d’interpellation de non-citoyens.

Le juge P. Casey Pitts, du tribunal fédéral du district nord de la Californie, a estimé que les agences concernées, notamment l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) et un organe du ministère de la Justice, avaient agi de manière « arbitraire et capricieuse ». Sa décision, rendue mardi, remet en cause plusieurs directives adoptées sous l’administration Trump.

Parmi les mesures annulées figurent les règles autorisant des arrestations élargies dans les tribunaux d’immigration, ainsi que la possibilité de maintenir des personnes en détention provisoire dans des cellules pendant une durée pouvant aller jusqu’à 72 heures. Le juge a également invalidé une directive connexe qui supprimait les restrictions précédemment imposées à ces arrestations.

En pratique, la décision judiciaire rétablit une partie des politiques mises en place sous l’administration Biden, qui limitaient les arrestations dans les tribunaux d’immigration à des situations spécifiques et encadraient plus strictement les durées de détention, plafonnées à environ 12 heures.

L’affaire trouve son origine dans le cas d’un demandeur d’asile arrêté à sa sortie d’une audience de routine à San Francisco. Cette situation a servi de base à une contestation juridique plus large, aboutissant à une décision de 71 pages qui remet en cause des éléments structurants de la politique migratoire fédérale.

Cette décision représente un revers juridique important pour les autorités migratoires, dans un contexte où les politiques d’immigration restent un sujet hautement sensible aux États-Unis. Elle illustre également les tensions persistantes entre différentes approches de la gestion des frontières et du traitement des migrants.

Les autorités fédérales pourraient encore faire appel de cette décision, tandis que le débat sur les pouvoirs de l’ICE et les conditions de détention des migrants continue de diviser la classe politique américaine et les tribunaux.